رحيل لجنة الجنائني.. شوبير يكشف 3 سيناريوهات في انتظار اتحاد الكرة

حدد الإعلامى أحمد شوبير، السيناريوهات التى تنتظر اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة عقب رحيل اللجنة الخماسية بنهاية شهر نوفمبر الجاري بعد انتهاء المهمة المكلفة بها من قبل الاتحاد الدولى للعبة "فيفا". وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: "اللجنة الخماسية بقيادة عمرو الجناينى تستعد لتسليم مفاتيح اتحاد الكرة يوم 30 نوفمبر، وهناك ثلاثة سيناريوهات، الأول أن يدير وليد العطار اتحاد الكرة وهذا مستبعد، والثانى أن تأتى لجنة جديدة تدير الجبلاية، وهذا أيضًا أمر ليس قريبا".

وأضاف شوبير، "السيناريو الثالث إجراء انتخابات فى ديسمبر المقبل، الفيفا ليس أقوى من قانون الدولة، اتحاد الكرة الطائرة ستعقد انتخاباته فى 13 ديسمبر المقبل وتم فتح باب الترشح، وبالتالى تتم انتخابات اتحاد الكرة على نفس هذه الطريقة". وكان حسام الزناتي مدير إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلن استقالته من منصبه مع ختام مسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 ، كما قدم مع خطاب استقالته تصوره الكامل للموسم الجديد 20-2021 بعد الاجتماع مع مندوبي أندية القسم الممتاز، خاصة فيما يتعلق بتجمع المنتخب الأولمبي قبيل المشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية، وما يستتبعه من استكمال المسابقات المحلية بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي، وذلك في ظل رغبة معظم الأندية في إقامة الدوري بشكله المعتاد من 34 جولة. كما تضمنت اللائحة المقترحة وشروط المسابقة التي تقدم بها حسام الزناتي الاحتمالات كافة التي من الممكن أن تواجهها المسابقة ولم تكن مدرجة بها من قبل مثل تحديد البطل والهابطين في الحالات الطارئة التي تمنع استكمال المسابقة.

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