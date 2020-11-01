يستضيف فريق أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، نظيره ساوثهامبتون، اليوم، الأحد، في تمام الثانية ظهرًا، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 7 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المتوقع ان يشارك تريزيجيه كأساسي في المباراة امام ساوثهامبتون بينما يجلس المحمدي احتياطيا .
وجاءالتشكيل المتوقع لـ أستون فيلا كالتالي :
حراسة المرمي: مارتينز
الدفاع: مينجز - مات كاش - كونسا - تارجيت
الوسط: دوجلاس لويز - ماكجين - باركلي
الهجوم: تريزيجيه - واتكينز - جاك جريليش
ويحتل أستون فيلا المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة من 5 مباريات وله مباراة مؤجلة مع مانشستر سيتي، حيث حقق الفوز في 4 مبارايات وخسر مباراة وحيدة.
في المقابل يتواجد ساوثهامبتون في المركز العاشر برصيد 10 نقاط، من 6 مبارايات، (3 فوز - 1 تعادل - 2 هزيمة).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تريزيجيه أساسي والمحمدي احتياطي.. تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.