تريزيجيه أساسي والمحمدي احتياطي.. تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة ساوثهامبتون

يستضيف فريق أستون فيلا الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، نظيره ساوثهامبتون، اليوم، الأحد، في تمام الثانية ظهرًا، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 7 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المتوقع ان يشارك تريزيجيه كأساسي في المباراة امام ساوثهامبتون بينما يجلس المحمدي احتياطيا .

وجاءالتشكيل المتوقع لـ أستون فيلا كالتالي :

حراسة المرمي: مارتينز الدفاع: مينجز - مات كاش - كونسا - تارجيت الوسط: دوجلاس لويز - ماكجين - باركلي الهجوم: تريزيجيه - واتكينز - جاك جريليش