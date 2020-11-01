كيكي سيتين: كنت مشجعا لـ ريال مدريد.. ومن أنا لأغير ميسي

أكد كيكي سيتين، المدير الفني السابق لفريق برشلونة، أنه كان مشجعًا لنادي ريال مدريد في طفولته.

وقال كيكي سيتين في حديث مع ديل بوسكي مدرب منتخب إسبانيا السابق لصحيفة " El Pais": "كنت أشجع فريق ريال مدريد في طفولتي مثل جميع الأطفال".

وتابع: "ميسي هو اللاعب الأفضل على مر العصور، ومن الصعب تغييره، اللاعب متواجد في النادي منذ سنوات طويلة بهذا الوضع ولم يغيروه، فمن أنا لأغيره؟!".



وقال "لقد قال تاتا مارتينيو المدير الفني الأسبق لفريق برشلونة أعلم أنه يمكنك طردي إذا اتصلت برئيس النادي، ولكن لا يجب أن تظهر هذا لي طوال الوقت".

وتذكر ديل بوسكي تصريحات تاتا مارتينو" المدير الفني الأسبق لفريق برشلونة" عندما قال عن ميسي: "أعلم أن ميسي إذا اتصل بالرئيس، يمكنه طردي، لكن يجب ألا يظهر لي هذا كل يوم".

ورد كيكي سيتين على ديل بوسكي قائلا:" لست بحاجة أن يخبرني أحد بما قاله مارتينو أو أي أحد، كانت لدي خبرة كافية لإجراء تقييم دقيق لـ ميسي وباقي لاعبي برشلونة".

يذكر أن كيكي سيتين رحل عن برشلونة منتصف شهر أغسطس الماضي بعد الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونخ، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وتم تعيين رونالد كومان خلفا له.