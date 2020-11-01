مصدر قانونى يفجر مفاجأة بشأن عقوبات خناقة محمد فضل وكهربا

فجر مصدر قانونى مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مشادة محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد كرة القدم مع محمود كهربا لاعب النادى الأهلى أمس خلال تتويج المارد الأحمر بلقب الدوري الممتاز بملعب السلام .

وقال المصدر إن اللوائح تمنع توقيع أى عقوبات على كهربا كما يدعى البعض، خاصة أن الواقعة حدثت بعيدا عن الجانب الرياضى وعقب انتهاء المباراة وبعيدة عن الإطار الرسمي للقاء .

وأضاف أن الشكل العام للواقعة لم يكن جيدا سواء من جانب محمد فضل الذى دفع كهربا فى بداية الأمر أو من قبل اللاعب نفسه والذى اعترض على طريقة دفعه بشكل غير جيد أيضا .

وعلى الجانب الأخر وجه شادى محمد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى السابق، التهنئة إلى فريقه عقب التتويج بلقب الدوري الممتاز أمس عقب الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

وقال شادي محمد عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "الأداء الجماعى والجمالي بيتطور مع هذا المدرب المحترم .. فرحه وابتسامة مؤمن زكريا وسط عائلة الأهلي هو ده العلاج الحقيقى ربنا يشفيه يارب".

وأضاف: "زوجة مؤمن زوجة صالحة ومحترمة جدًا ولها مننا كل الاحترام والتقدير".

وتابع: "محمد فضل تحت أى ظرف لا يجوز ولا يصح وماينفعش أن تلمس لاعب حتى لو تجاوز معاك لأن ببساطة أنت مسئول وسؤال لك ماذا لو حصل اشتباك اكتر من كده".

واختتم: "صالح جمعة ركز أنت عالمى وأفضل من ناس كتير وأقل منك فى الإمكانيات بيلعبوا وبيتسيطوا. الحمد لله على نعمة الأهلي".