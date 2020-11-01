قطعة بيتزا طائرة في وجه فيرجسون.. جنون أبرز مواجهات مانشستر يونايتد وأرسنال

ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز 5 مواجهات بين الشياطين الحُمر والجانرز على النحو التالي:

بداية العداء

في موسم 1990، تشاجر الفريقان بملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد، بعدما تدخل نايجل وينتربيرن لاعب أرسنال بقوة على دينيس لاعب اليونايتد، في المباراة التي انتهت 1-0 لصالح الجانرز.

وقرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تغريم الفريقين بمبلغ 50 ألف جنيه إسترليني، وتم خصم نقطتين من أرسنال ونقطة من اليونايتد.