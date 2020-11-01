قطعة بيتزا طائرة في وجه فيرجسون.. جنون أبرز مواجهات مانشستر يونايتد وأرسنال

ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أبرز 5 مواجهات بين الشياطين الحُمر والجانرز على النحو التالي:
بداية العداء
في موسم 1990، تشاجر الفريقان بملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد، بعدما تدخل نايجل وينتربيرن لاعب أرسنال بقوة على دينيس لاعب اليونايتد، في المباراة التي انتهت 1-0 لصالح الجانرز.
وقرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تغريم الفريقين بمبلغ 50 ألف جنيه إسترليني، وتم خصم نقطتين من أرسنال ونقطة من اليونايتد.
موسم اللا هزيمة
دخل أرسنال تاريخ الدوري الإنجليزي، بعدما أنهى موسم 2003/2004 بلا أي هزيمة، والذي لم يتكرر في أي موسم آخر حتى الآن، ولكن هذا الإنجاز كان مهددًا في بداية شهر سبتمبر، عندما واجه الجانرز الشياطين الحُمر.
وشهدت هذه المباراة المثيرة، عدة تدخلات عنيفة من جانب لاعبي مانشستر يونايتد، كما شهدت 8 إنذارات وطرد لـ باتريك فييرا قائد أرسنال، عقب واقعة غريبة مع رود فان نيستلروي، مهاجم الشياطين الحُمر.
وفي الدقيقة الأخيرة، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لمانشستر يونايتد، سددها اللاعب فان نيستلروي، لتصطدم بالعارضة، وينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.
توقفت حلقات مسلسل اللا هزيمة لأرسنال عند المباراة 49 بالبريميرليج، بعدما خسر على يد مانشستر يونايتد، بملعب "أولد ترافورد"، بركلة جزاء من فان نيستلروي، وهدف بالوقت الضائع عن طريق الأسطورة واين روني.
وتوترت الأجواء بين أرسنال ومانشستر يونايتد أكثر عقب نهاية اللقاء، وفقد الفريقان سيطرتهما في النفق المؤدي إلى غرف الملابس، وتلقى أليكس فيرجسون، مدرب الشياطين الحُمر، ضربة في وجهه بقطعة بيتزا.
وبعد 13 عامًا، اعترف سيسك فابريجاس، لاعب تشيلسي الحالي وأرسنال السابق، أثناء تواجده ببرنامج عبر قناة "سكاي سبورتس" البريطانية، أنه كان من ألقى قطعة البيتزا على فيرجسون.
وقدم فابريجاس الاعتذار إلى السير أليكس فيرجسون، مشيرًا إلى أنه لم يقصد أن يضربه بقطعة البيتزا.
موقعة "الكباتن" روي كين وباتريك فييرا
في المواجهة الثانية بفبراير 2005، دخل باتريك فييرا وروي كين، قائدا الفريقين، في مشادة قوية، وتدخل الحكم لفض الاشتباك بين الثنائي، والتي انتهت بفوز الشياطين الحُمر بنتيجة 4-2.
واستطاع فييرا أن يقود أرسنال للتقدم، ليأتي رايان جيجز ويجلب التعادل، قبل أن يتقدم بيركامب للجانرز مرة أخرى، بينما في الشوط الثاني تمكن كريستيانو رونالدو، من إحراز هدفين للشياطين الحُمر، وتم طرد زميله مايكل سيلفستر، واختتم أوشي أهداف اليونايتد بالهدف الرابع.
8-2
في موسم 2011/2012، أهان مانشستر يونايتد عدوه أرسنال بأسوأ هزيمة في تاريخه، حيث حقق الفوز عليه بنتيجة 8-2.
ويحتل الفريقان مركزا متأخرا في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الآن، حيث يتواجد أرسنال في المركز الـ12 برصيد 9 نقاط من 6 مباريات خاضها ( 3 فوز - 3 هزائم).
بينما يتواجد مانشستر يونايتد صاحب الأرض، في المركز الـ15 برصيد 7 نقاط، من 5 مباريات، حيث حقق الفوز في مباراتين، وتعادل مباراة، وخسر مباراتين أيضًا، وله جولة مؤجلة.
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