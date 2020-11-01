نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات التي تذيع مباراة الزمالك والرجاء المغربي على نايل سات وعرب سات في إياب دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات التي تذيع مباراة الزمالك والرجاء على نايل سات وعرب سات في إياب دوري أبطال أفريقيا، هو ما يهتم به جميع عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم الإفريقية خاصة وأن تلك المباراة ستُلعب ضمن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكان الزمالك قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون مُقابل المباراة التي أقيمت على ملعب الملك محمد الخامس في الدار البيضاء، وخلال هذا التقرير سنتعرف معكم على القنوات التي تذيع مباراة الزمالك والرجاء على نايل سات وعرب سات في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

القنوات التي تذيع مباراة الزمالك والرجاء المغربي

وسيتم إقامة مباراة الزمالك والرجاء المغربي يوم الاربعاء المُقبل الموافق على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والمغرب، وتٌقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

والقنوات التي تذيع مباراة الزمالك والرجاء على عرب سات حيث تُذاع مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية وتحديداً عبر قناة beIN Sports HD 7 وذلك بشكل حصري خاصة أن مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية هي الوحيدة التي تمتلك حقوق نقل مباريات دوري أبطال إفريقيا، كما يمكنكم متابعينا أيضاً متابعة مباراة الزمالك والرجاء المغربي مباشرة عبر البث المباشر الذي يقدمه موقع كورة اون لاين.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء مجانا

سيتم نقل مباراة الزمالك والرجاء المغربي مجانا على نايل سات عبر قناة أون تايم سبورتس الأرضية عبر شاشتها بجودة عالية، وسيتم تقديم برنامج ستوديو تحليلي قبل إنطلاق المباراة بساعات قليلة.