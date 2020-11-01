الدوري الإيطالي.. بن ناصر وإبراهيموفيتش يقودان ميلان أمام أودينيزي

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان التشكيل الأساسي لمواجهة أودينيزي، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الإيطالي. وجاء تشكيل ميلان كالتالي: حراسة المرمى: دوناروما خط الدفاع: هيرنانديز - رومانيولي - سيمون - كالابريا. خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - فرانك كيسي - لياو - سالماكرز - كالهانجولو. الهجوم: إبراهيموفيتش. ولم يتعرض ميلان لأي خسارة خلال آخر 23 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، حيث لعب 23 مباراة فاز في 17 لقاء، وتعادل في 6 مواجهات. ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أتلانتا صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أودينيزي في المركز الـ 18 بنقطة وحيدة. يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير،خوفا من تفشي فيروس كوورنا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

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