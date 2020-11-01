لقب جديد والقادم أفضل.. علي معلول يحتفل بدرع الدوري رقم 42

احتفل على معلول لاعب النادى الأهلى، بتتويج الفريق ببطولة الدورى الـ 42، ونشر عدة صورة له اثنا احتفاله مع الفريق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلق علي معلول قائلا: "لقب جديد القادم أفضل"، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، وجاءت أبرز التعليقات: عقبال التاسعة - علولولولو - الف مبروك - وإن شاء الله هنحتفل ب افريقيا.

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وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز، وتسلم الدرع بناءً على قرار اتحاد الكرة، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد 89 نقطة جمعهم من 28 فوزا و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الأهلي 74 هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.

شهدت ليلة تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري لموسم (2019–2020)، عدة مشاهد مهمة خطفت الأنظار.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، بعد موسم توقف دام 5 أشهر بسبب جائحة كورونا.