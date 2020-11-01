محمد الشناوي: أغلقنا ملف الدوري.. ونستعد بقوة لنهائي إفريقيا

عبر محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بختام مسابقة الدوري بعد تتويج الفريق باللقب، لافتًا إلى أن الفريق اجتاز موسمًا شاقًّا للغاية وحقق اللقب عن جدارة واستحقاق.

وقال الشناوي :«كان مهمًّا للغاية أن نختتم الموسم بمباراة قوية، ووجود مؤمن زكريا أسعدنا بشدة".

وأضاف:" الفريق حقق اللقب على الرغم من ظروف توقف المسابقة بسبب فيروس كورونا، وهو ما منح اللقب أهمية كبيرة».

وأشار إلى أن الفريق أغلق ملف بطولة الدوري وانتقل بتركيزه إلى بطولة إفريقيا، وأن اللاعبين والجهاز الفني لديهم إصرار كبير على الفوز باللقب من أجل إسعاد الجماهير.

وشدد الشناوي على أن المنافسة بين اللاعبين شريفة وتخدم أهداف الفريق، وأن جماهير الأهلي هم المحرك الأساسي والدافع الرئيسي وراء كل الإنجازات.