تريزيجيه والمحمدي على دكة الاحتياطي .. تشكيل أستون فيلا لمواجهة ساوثهامبتون

حراسة المرمي: مارتينز

الدفاع: مينجز - كاش - كونسا - تارجيت

الوسط: دوجلاس لويز - ماكجين - باركلي

الهجوم: تراوري - واتكينز - جاك جريليش

ويحتل أستون فيلا المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة من 5 مباريات وله مباراة مؤجلة مع مانشستر سيتي، حيث حقق الفوز في 4 مبارايات وخسر مباراة وحيدة.

في المقابل يتواجد ساوثهامبتون في المركز العاشر برصيد 10 نقاط، من 6 مبارايات، (3 فوز - 1 تعادل - 2 هزيمة).