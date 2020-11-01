خسيت وعزلت ومفيش فايدة.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلى بالدورى

هنأ الإعلامي عمرو أديب، النادي الأهلي بعد حصوله على الدوري الـ42 أمس في حفل ضخم أقيم بعد مباراة طلائع الجيش.

وعلق عمرو أديب قائلا: "كل سنة بقول نفس الكلام.. وبحس بكرشة نفس، غيرت القنوات والأهلي ياخد الدوري، عملت دايت وخسيت والأهلي ياخد الدوري، عزلت من المنيل والأهلي ياخد الدوري".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، ساخرا: "بس أنا بقولكم دي آخر سنة الأهلي هياخد الدوري.. كل سنة بقول الكلمتين دول"، مشيدًا بحضور اللاعب مؤمن زكريا حفل استلام درع الدوري.

وتابع: "أنا نفسي اتصور مع الدرع حتى لو في النادي الأهلي، هو الدرع مش ناوي يخرج ويروح الناحية التانية بقا".

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز، وتسلم الدرع بناءً على قرار اتحاد الكرة، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد ٨٩ نقطة جمعها من ٢٨ فوزا و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الأهلي ٧٤ هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.