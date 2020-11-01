مرتضى منصور يصل لمحكمة القضاء الإداري

وصل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لحضور جلسة الدعوى المقامة منه ضد قرار اللجنة الأولمبية المصرية، الصادر بإيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.

وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.