وصل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لحضور جلسة الدعوى المقامة منه ضد قرار اللجنة الأولمبية المصرية، الصادر بإيقافه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي بدلًا من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
فيما أصدر مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية، قررا ببطلان اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك بسبب وجود تزوير في إجراءات اللائحة.
جدير بالذكر أن مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية حكم ببطلان اللائحة بعدما كان حجز الدعوى للحكم في شقها الموضوعي، علما بأنه كان قد أقر بتزوير اللائحة في الشق المستعجل”.
يتضمن القرار إلغاء كل ما يترتب على بطلان اللائحة من أثار بما فيها بطلان الانتخابات التكميلية التي كانا عقدت وانتخب على إثرها كل من أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح في عضوية مجلس الإدارة، وأشرف زكي كأمين صندوق الذي تقدم باستقالته من منصبه لأسباب شخصية.
وتقرر أن يعود الزمالك للعمل باللائحة القديمة التي تقضي بوجود رئيس ونائبين وأمين صندوق وخمسة أعضاء في مجلس إدارة النادي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرتضى منصور يصل لمحكمة القضاء الإداري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.