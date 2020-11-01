العمومية العادية لاتحاد السلة تناقش تسويق المباريات واستفادة الأندية من البث

أقيمت الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة السلة بمقر الاتحادات في ستاد القاهرة بمدينة نصر في حضور مجلس إدارة الاتحاد بالكامل، وعلى رأسه الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس المجلس.

وشهدت الجمعية العمومية حضور 26 ممثلًا عن الأندية التي يحق لها الحضور من أصل 39 في جو ساده الود والثناء من الحاضرين على أداء مجلس الإدارة والجهد المبذول للارتقاء بمنظومة كرة السلة المصرية.

واتفق الأعضاء الحاضرون على التصديق على جميع بنود الجمعية العمومية مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد مرتب المدير التنفيذي والمدير المالي، بجانب تحديد مكافأة مراقب الحسابات.

وعقب الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العمومية، حرص الحاضرون على مناقشة مسيرة كرة السلة المصرية داخليًا وخارجيًا وكيفية الارتقاء بها بجانب الإشادة بالعلاقة المميزة بين جميع الأندية ومجلس الإدارة.

من جانبه، صرح الدكتور مجدي أبو فريخة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة للمركز الإعلامي، قائلًا: "حالة الود التي ظهرت في الاجتماع مع الجمعية العمومية هو أمر اعتدنا عليه في الفترة الأخيرة، وهو سمة التعامل بين مجلس الإدارة الحالي وأعضاء الجمعية العمومية".

وتابع: "كنا حريصين كمجلس إدارة على الإشادة بالتزام الأندية على تنفيذ التعليمات والبروتوكول الخاص بعودة النشاط بعد فترة التوقف في الفترة الحالية، التزام الأندية كان عاملًا مهمًا في استكمال النشاط الرياضي وظهوره بهذا الشكل الجمالي، والذي نال إشادة من جميع المتابعين والمهتمين بالرياضة المصرية بشكل عام وكرة السلة بشكل خاص".

وأضاف أبو فريخة: "تحدثنا عن تسويق المسابقات تليفزيونيًا وكيفية استفادة الأندية من بث المباريات الخاصة بها بعد موسمين ناجحين لكرة السلة المصرية، مما ساعد اللعبة على العودة من جديد لتصبح اللعبة الشعبية الثانية في مصر".