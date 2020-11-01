وجاءت حالة القلق بسبب الجدل المثار دائما حول الحكم الجامبي باكاري جاساما فى معظم اللقاءات التى يخوضها داخل القارة السمراء رغم الخبرات الجيدة التى يمتلكها .
وأدار جاساما 4 مباريات للزمالك خلال منافسات البطولات الإفريقية المختلقة أخرها كانت مباراة الأبيض بدور المجموعات لدوري الأبطال 2016 أمام صن داونز بجنوب أفريقيا والتى فاز بها الفريق الجنوب إفريقي بهدف دون رد.
وتواجد جاساما حكما لمباراة الزمالك والنجم الساحلى فى إياب نصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية والتى فاز بها الأبيض بثلاثية دون رد ، وقام جاساما بإشهار البطاقة الحمراء فى وجه على جبر مدافع الزمالك خلال أول 5 دقائق من المباراة .
وخسر الزمالك فى وجود جاساما من فيتا كلوب الكونغولي بملعب الأخير بمجموعات دوري الأبطال نسخة 2014 بهدفين مقابل هدف وأدار جاساما لقاء الزمالك ودوالا الكاميروني بالقاهرة في إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال 2016، وفاز الأبيض بهدفين دون رد .
يذكر أن الزمالك نجح فى تحقيق فوز مهم على حساب الرجاء المغربي بذهاب نصف نهائى الأبطال بهدف دون رد عن طريق نجمه أشرف بن شرقي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد أنباء تعيينه حكما لموقعة الرجاء.. تاريخ لقاءات الزمالك مع باكاري جاساما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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