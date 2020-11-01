بعد أنباء تعيينه حكما لموقعة الرجاء.. تاريخ لقاءات الزمالك مع باكاري جاساما

تسود حالة كبيرة من القلق بين جماهير نادى الزمالك بعد تداول أنباء قوية حول تعيين الجامبي باكاري جاساما حكما لمباراة الزمالك والرجاء المغربي المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة فى إطار لقاءات إياب الدور قبل النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا .

وجاءت حالة القلق بسبب الجدل المثار دائما حول الحكم الجامبي باكاري جاساما فى معظم اللقاءات التى يخوضها داخل القارة السمراء رغم الخبرات الجيدة التى يمتلكها .



وأدار جاساما 4 مباريات للزمالك خلال منافسات البطولات الإفريقية المختلقة أخرها كانت مباراة الأبيض بدور المجموعات لدوري الأبطال 2016 أمام صن داونز بجنوب أفريقيا والتى فاز بها الفريق الجنوب إفريقي بهدف دون رد.

وتواجد جاساما حكما لمباراة الزمالك والنجم الساحلى فى إياب نصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية والتى فاز بها الأبيض بثلاثية دون رد ، وقام جاساما بإشهار البطاقة الحمراء فى وجه على جبر مدافع الزمالك خلال أول 5 دقائق من المباراة .

وخسر الزمالك فى وجود جاساما من فيتا كلوب الكونغولي بملعب الأخير بمجموعات دوري الأبطال نسخة 2014 بهدفين مقابل هدف وأدار جاساما لقاء الزمالك ودوالا الكاميروني بالقاهرة في إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال 2016، وفاز الأبيض بهدفين دون رد .

يذكر أن الزمالك نجح فى تحقيق فوز مهم على حساب الرجاء المغربي بذهاب نصف نهائى الأبطال بهدف دون رد عن طريق نجمه أشرف بن شرقي .