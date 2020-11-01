ممثل عظيم.. هجوم شرس على محمد صلاح بسبب ركلة جزاء وست هام

وحصل صلاح على ركلة جزاء في الدقيقة 40، بعد تدخل من مدافع وست هام آرون كريسويل، ليسددها بعد ذلك ويدرك هدف التعادل لصالح ليفربول.
وتعرض محمد صلاح لانتقادات عنيفة بسبب ركلة الجزاء التي حصل عليها محمد صلاح، حيث اتهمه البعض بالتمثيل.
أبرز الانتقادات التي تعرض لها محمد صلاح بعد ركلة الجزاء أمام وست هام:
جرايم سونيس أسطورة ليفربول:
إذا كنت حكما في الدوري الإنجليزي لن أمنح صلاح ركلة جزاء، لأنني رأيته يفعل ذلك كثيرا، هذه طريقة غير طبيعية تماما للسقوط.
ديفيد مويس:
مدافعنا أوقف محمد صلاح بطريقة طبيعية، وكان محبطا من الغطسة التي قام بها صلاح.
كارلتون كول مهاجم وست هام السابق:
سأكون محرجًا من السقوط بهذه الطريقة لكنني لست ممثلًا عظيمًا ..صلاح هو أفضل لاعب لكنه أيضا ممثل كبير بعد ذلك الأداء الحائز على جائزة الأوسكار.
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