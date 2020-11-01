قررت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية بالنادي الأوليمبي ، إحالة ميزانية النادي للجهاز المركزي للمحاسبات وتطبيق المادة ٢٨ من لائحة النادي الأوليمبي. جاء ذلك بحضور الأعضاء ومجلس إدارة النادي بالكامل برئاسة المهندس طارق السيد ومشرفى على الجمعية العمومية الدكتورة صفاء الشريف وكيلة وزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد عرابى وكيل المديرية للرياضة والدكتور محمد سنبل مدير عام الهيئات. وبحصر عدد الأعضاء تبين حضور 11763 عضوًا من جملة الأعضاء الذين لهم حق الحضور والبالغ عددهم 29352 عضواً . وبحصر عدد الأعضاء المتواجدين داخل الملعب الفرعي تبين حضور عدد ٢٧٦ ، وهو يقل عن ثلث عدد الأعضاء المفترض تواجدهم لاكتمال النصاب القانوني لمناقشة جدول الاعمال وعليه لم يتم المناقشة ويتم اتخاذ اللازم وفقا للمادة رقم ٢٨ من لائحة النظام الأساسي للنادى الأوليمبي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إحالة ميزانية نادي الأوليمبي للجهاز المركزي للمحاسبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.