مدافع الأهلي: تعلمنا من أحمد فتحي الإخلاص والاحترافية

أكد أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن جميع اللاعبين قدموا موسما جيدًا، والفريق حقق لقب الدوري عن جدارة واستحقاق.

وقال أيمن في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "قدمنا موسم رائع منذ البداية مع رينيه فايلر الذي نوجه له الشكر على المجهود الذي بذله معنا، قبل فترة توقف كورونا كنا نسير بشكل جيد، وبعدها العودة لم نكن في أفضل حالاتنا، لكن بعد ذلك استعاد الجميع الفورمة البدنية والفنية، والجميع قدم مستوى مميز".

وأضاف: "هناك 30 لاعبا في القائمة كلهم نجوم داخل النادي الأهلي، وقدموا مستوى جيد هذا الموسم".

وتابع: "كنا نلعب كل المباريات بشكل قوي، هدفنا فقط تحقيق الانتصار بأكبر عدد من الأهداف، والشكل العام للفريق كان جيد للغاية، ونتمني تتويج مجهودنا بالحصول على لقب دوري أبطال إفريقيا".

وحول الفارق بين فايلر وبيتسو موسيماني، قال: "فايلر مدرب جيد، وموسيماني يقوم بالتقرب من اللاعبين، ويتعامل نفسيا مع جميع اللاعبين حتى من يخرجوا من قائمة المباريات، ويحاول مساعدة اللاعبين الذين لا تُشارك في المباريات من أجل العودة والمشاركة، وفايلر كان أيضا يحتوى كل اللاعبين".

وواصل تصريحاته قائلا: "كنت أتمنى إقامة نهائي دوري الأبطال يوم 6 نوفمبر، ولا نعرف ماذا سيحدث بعد فترة التوقف الدولي، وهدفنا تحقيق البطولة وأتمنى تحقيق البطولة وأن يكون كل اللاعبين بحالة جيدة".

وبسؤاله عن الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني، قال: "أتشرف بالانضمام لمنتخب مصر، لم يتحدث معي أحد من الجهاز الفني، وأتمنى التواجد بالطبع، فهو شرف لأي لاعب بالطبع".

وصلنا لـ3 نهائيات في آخر 4 مواسم لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وإن شاء الله سنحاول حصد لقب البطولة، الجميع يقف خلف الفريق

ووجه رسالة إلى أحمد فتحي، وقال: "تعلمنا الكثير من أحمد فتحي، الإرادة والقوة والأخلاص والاحترافية، لعب حتى آخر ثانية، وهو أمر يحسب له أنه كان يحارب في كل دقيقة، نتمنى له التوفيق فهو شخصية محترمة وعلى خُلق".

وختم: "لم أشاهد واقعة محمد فضل مع محمود كهربا مطلقا في الملعب، شاهدتها بعد العودة إلى المنزل في بعض وسائل الإعلام".