بعد خناقة الدرع .. محمد فضل يمنع كهربا من الانضمام لمنتخب مصر

طالب محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة، محمد بركات مدير المنتخب الوطني بعدم ضم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي لقائمة الفراعنة التي ستواجه توجو، بعد الواقعة الأخيرة.

وشهدت احتفالات الأهلي بالتتويج بلقب الدوري، اشتباكا بين محمود "كهربا" لاعب المارد الأحمر مع محمد فضل أثناء دخول مؤمن زكريا الملعب للاحتفال بالدرع.

ووفقًا للصحفي الموثوق أحمد عبد الباسط والذي أكد في تصريحات عبر ملعب الصقر الذي يقدمه أحمد حسن، فإن محمد فضل تواصل مع محمد بركات لاستبعاد كهربا وعدم استدعائه للمنتخب لسبب أخلاقي، لذلك تم تأجيل الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب مصر.