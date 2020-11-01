بعد خناقة الدرع .. محمد فضل يمنع كهربا من الانضمام لمنتخب مصر

طالب محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة، محمد بركات مدير المنتخب الوطني بعدم ضم محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي لقائمة الفراعنة التي ستواجه توجو، بعد الواقعة الأخيرة.
وشهدت احتفالات الأهلي بالتتويج بلقب الدوري، اشتباكا بين محمود "كهربا" لاعب المارد الأحمر مع محمد فضل أثناء دخول مؤمن زكريا الملعب للاحتفال بالدرع.
ووفقًا للصحفي الموثوق أحمد عبد الباسط والذي أكد في تصريحات عبر ملعب الصقر الذي يقدمه أحمد حسن، فإن محمد فضل تواصل مع محمد بركات لاستبعاد كهربا وعدم استدعائه للمنتخب لسبب أخلاقي، لذلك تم تأجيل الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب مصر.
وقرر محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة تقديم مذكرة إلى مجلس الإدارة ضد محمود كهربا.
واستند محمد فضل فى مطالبته إحالة كهربا إلى لجنة الانضباط وشكوى للجنة الانضباط بقيام اللاعب بالاساءة لممثل اتحاد الكرة في مراسم حفل تتويج الاهلي بدرع الدورى رقم 42.
كما استند فضل إلى أنه حاول إبعاد كهربا عن منطقة تسليم درع الدوري المصري، لأن اللاعب خالف البروتوكول الخاص بالتسليم في التواجد في هذه المنطقة فضلا عن قيام اللاعب بالتعدي عليه بالدفع بيده فى صدر عضو الجبلاية.
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