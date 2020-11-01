فرج عامر: أحمد سامي أعاد الهيبة لسموحة .. وطموحاتنا معه بلا حدود

أبدى فرج عامر، رئيس نادى سموحة، سعادته الكبرى بنجاح الفريق في احتلال المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 51 نقطة، بعدما كان يحتل مركزا متأخرا في الترتيب في بداية الموسم الكروي المنتهي.

ووجّه رئيس نادي سموحة، رسالة إلى للاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي والجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد سامي المدير الفنى والذى أعاد للفريق بريقه من جديد بعد فترة طويلة.

وقال فرج عامر: أشكر الكابتن أحمد سامي المدير الفني لكرة القدم بنادي سموحة، والجهاز الفني والإداري والطبي، والكابتن أحمد ناجي مدرب حراس المرمى، وكل اللاعبين، لقد أعدتم الهيبة لفريق سموحة بعد أن افتقدناها لمدة 5 سنوات.

وأضاف رئيس سموحة: لقد أعدتم لنا الانتصارات وأنهيتم الدوري العام في المركز الخامس منفردين، بالرغم أن الصحوة كانت منذ تسلم الكابتن أحمد سامي القيادة الفنية آخر 9 مباريات، أمالنا كبيرة وطموحاتنا أن نعود افضل ما كنا وننافس على المركز الأول في الدوري والكأس كما كنا في عام 2014 وعام 2018، سموحة عائد بإذن الله، وبمجهودكم وإخلاصكم وروحكم القتالية العالية، مبروك.

هذا واتفق المدير الفني مع رئيس النادي على إبرام العديد من الصفقات السوبر خلال الميركاتو الصيفي الحالي لمواصلة خطة تطوير الفريق في الموسم الجديد من اجل العودة للمنافسة على درع الدوري.