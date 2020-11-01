قبل مواجهة الزمالك.. الرجاء يتفوق على الأهلي وبرشلونة وريال مدريد في استفتاء "ذا صن" البريطانية

تفوق نادي الرجاء المغربي، على الأهلي وبرشلونة وريال مدريد في استفتاء صحيفة "ذا صن" البريطانية لأفضل شعارات الأندية على مستوى العالم.

وجاء الرجاء في المركز الأول بـ3.5 ملايين صوتا، ويليه الأهلي ثانيا بـ 3 ملايين صوتا، ثم فلومينينسي البرازيلي ثالثا بـ 169.2 ألف صوت، وريال مدريد رابعا بـ134.2ألف صوت.

فيما حل فنربخشة التركي خامسا بـ 76.4 ألف صوتا، وليفربول سادسا بـ 75.9 ألف صوتا، وبرشلونة سابعا بـ 74.6 ألف صوتا.

ويستعد الرجاء لمواجهة الزمالك، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.