وجاء الرجاء في المركز الأول بـ3.5 ملايين صوتا، ويليه الأهلي ثانيا بـ 3 ملايين صوتا، ثم فلومينينسي البرازيلي ثالثا بـ 169.2 ألف صوت، وريال مدريد رابعا بـ134.2ألف صوت.
فيما حل فنربخشة التركي خامسا بـ 76.4 ألف صوتا، وليفربول سادسا بـ 75.9 ألف صوتا، وبرشلونة سابعا بـ 74.6 ألف صوتا.
ويستعد الرجاء لمواجهة الزمالك، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وتفوق الزمالك على الرجاء بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
وسيواجه الفائز من الرجاء والزمالك فريق الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في 27 نوفمبر المقبل في مصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل مواجهة الزمالك.. الرجاء يتفوق على الأهلي وبرشلونة وريال مدريد في استفتاء "ذا صن" البريطانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.