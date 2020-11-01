الدوري الإيطالي.. ميلان يتقدم على أودينيزي بهدف كيسي في الشوط الأول.. فيديو

تقدم فريق ميلان على نظيره أودينيزي بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

جاء هدف ميلان عن طريق الإيفواردي فرانك كيسي في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

وبدأ ميلان المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: هيرنانديز - رومانيولي - سيمون - كالابريا.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - فرانك كيسي - لياو - سالماكرز - كالهانجولو.

الهجوم: إبراهيموفيتش.

ولم يتعرض ميلان لأي خسارة خلال آخر 23 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، حيث لعب 23 مباراة فاز في 17 لقاء، وتعادل في 6 مواجهات.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أتلانتا صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد أودينيزي في المركز الـ 18 بنقطة وحيدة.

يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير،خوفا من تفشي فيروس كوورنا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.