اتحاد السلة يعلن تفاصيل نتائج الجمعية العمومية

أعلن اتحاد كرة السلة، تفاصيل الجمعية العمومية العادية التى أقيمت أمس بمقر الاتحادات في ستاد القاهرة بمدينة نصر في حضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء الاتحاد بالكامل.

وشهدت الجمعية العمومية حضور 26 ممثلًا عن الأندية التي يحق لها الحضور من أصل 39 في جو ساده الود والثناء من الحاضرين على أداء مجلس الإدارة والجهد المبذول للارتقاء بمنظومة كرة السلة.

واتفق الأعضاء الحاضرين على التصديق على جميع بنود الجمعية العمومية مع تفويض مجلس الادارة في تحديد مرتب المدير التنفيذي والمدير المالي، بجانب تحديد مكافأة مراقب الحسابات.

وعقب الانتهاء من جدول أعمال الجمعية العمومية، حرص الحاضرون على مناقشة مسيرة كرة السلة المصرية داخليًا وخارجيًا وكيفية الارتقاء بها بجانب الاشادة بالعلاقة المميزة بين جميع الأندية ومجلس الإدارة.

ومن جانبه صرح الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة قائلًا "حالة الود التي ظهرت في الاجتماع مع الجمعية العمومية هو أمر اعتدنا عليه في الفترة الأخيرة وهو سمة التعامل بين مجلس الإدارة الحالي وأعضاء الجمعية العمومية".

وتابع "كنا حريصين كمجلس إدارة على الإشادة بالتزام الأندية على تنفيذ التعليمات والبروتوكول الخاص بعودة النشاط بعد فترة التوقف في الفترة الحالية، التزام الأندية كان عاملًا مهمًا في استكمال النشاط الرياضي وظهوره بهذا الشكل الجمالي والذي نال اشادة من جميع المتابعين والمهتمين بالرياضة المصرية بشكل عام وكرة السلة بشكل خاص".

وأضاف أبو فريخة "تحدثنا عن تسويق المسابقات تلفزيونيًا وكيفية استفادة الأندية من بث المباريات الخاصة بها بعد موسمين ناجحين لكرة السلة المصرية مما ساعد اللعبة على العودة من جديد لتصبح اللعبة الشعبية الثانية في مصر".