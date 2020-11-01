على فرج ونور الشربيني يستعيدان صدارة التصنيف العالمي للاسكواش

أعلن الاتحاد الدولى للاسكواش ، التصنيف العالمى لـ شهر نوفمبر والذى شهد عودة على فرج لاعب نادي وادي دجلة للصدارة من جديد ، بعد تتويجه الشهر الماضي ببطولة مصر الدولية المفتوحة للعبة. واحتل محمد الشوربجي المركز الثاني، وتقدم طارق مؤمن للمركز الثالث، وتراجع كريم عبدالجواد مركزا عن الشهر الماضي ليحتل المركز الرابع، وفي المركز السادس جاء مروان الشوربجي. وتقدم مصطفى عسل لاعب الأهلي وبطل العالم للناشئين 4 مراكز عن الشهر الماضي بعد وصوله لنصف نهائي بطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش، ليحتل المركز الـ14. وعلى مستوى اللعبات ، نجحت نور الشربينى من استعادة المركز الأول بعد فوزها بلقب بطولة مصر الدولية المفتوحة في شهر أكتوبر الماضي.

وتراجعت نوران جوهر للمركز الثاني بعدما ظلت في الصدارة منذ اعتزال البطلة رنيم الوليلي وتقدمت نور الطيب مركزًا لتحتل المركز الثالث عالميا، وكذلك تقدمت هانيا الحمامي مركزًا لتحتل المركز الخامس للمرة الأولى في تاريخها ، وجاءت سلمى هاني في المركز العاشر .

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