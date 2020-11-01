محمد هانى وخطيبته يخطفان قلوب الجمهور.. شاهد

نشر محمد هانى، لاعب النادى الأهلى، صورة له مع خطيبته وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتى: "ألف مبروك يا هانى - ما شاء الله عليكم - ربنا يحفظكم - ربنا يسعدك".

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وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز، وتسلم الدرع بناءً على قرار اتحاد الكرة، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد 89 نقطة جمعهم من 28 فوزا و5 تعادلات وهزيمة وحيدة، وسجل لاعبو الأهلي 74 هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقى المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.

وشهدت ليلة تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري لموسم (2019–2020)، عدة مشاهد مهمة خطفت الأنظار.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، بعد موسم توقف دام 5 أشهر بسبب جائحة كورونا.