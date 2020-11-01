عمرو مخلوف يترشح لمنصب نائب الرئيس بانتخابات اتحاد الطائرة

أعلن عمرو مخلوف عضو مجلس إدارة اتحاد كرة الطائرة السابق، ترشحه لمنصب نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة خلال الانتخابات المقرر إقامتها في ديسمبر المقبل . ومن المقرر أن يقدم مخلوف أوراق ترشحه رسميا خلال الأيام المقبلة . ويتمتع عمرو مخلوف بعلاقة جيدة مع أعضاء الجمعية العمومية وهو ما يعزز فرصه فى الفوز خلال الانتخابات المقبلة مثلما كان الأمر فى الانتخابات الماضية والتى نجح بها مخلوف قبل أن يتم حل المجلس .

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