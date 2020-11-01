حسين الشحات يحتفل بدرع الدورى مع اولاده ... شاهد

احتفل حسين الشحات لاعب النادى الاهلى ، بتتويج الفريق ببطولة الدورى الـ 42 ونشر الشحات عدة صور له مع أولاده أثناء احتفالهم ب درع الدورى وذلك من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق على معلول قائلا " مبرووووك لجمهور النادي الاهلي وعقبال أفريقيا ان شاء الله ونفرح مع مؤمن كلنا باذن الله ".

اقرأ أيضًا :

نادر السيد يهاجم مجلس إدارة الأهلي بسبب إكرامي ورمضان صبحي وحسام عاشور

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز، وتسلم الدرع بناءً على قرار اتحاد الكرة، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد 89 نقطة جمعهم من 28 فوزا و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الأهلي 74 هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.

شهدت ليلة تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري لموسم (2019–2020)، عدة مشاهد مهمة خطفت الأنظار.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، بعد موسم توقف دام 5 أشهر بسبب جائحة كورونا.