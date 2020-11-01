رونالدو على الدكة.. بيرلو يعلن تشكيل يوفنتوس لمواجهة سبيزيا بالدوري الإيطالي

أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس التشكيل الأساسي لمواجهة سبيزيا، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإيطالي. ويتواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة بدلاء يوفنتوس لمواجهة سبيزيا. وعاد رونالدو إلى تدريبات يوفنتوس أمس،السبت، بعد غيابه لأكثر من 20 يوما، بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد. وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي: حراسة المرمى: بوفون خط الدفاع: ديميرال - بونوتشي -دانييلو خط الوسط: آرثر - بنتانكور- ماكييني - كيزا - كوادرادو. خط الهجوم: ديبالا - موراتا. ويحتل يوفنتوس المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد سبيزيا في المركز الـ 15 بـ 5 نقاط. يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير،خوفا من تفشي فيروس كوورنا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.

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