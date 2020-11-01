كواليس مشاركة أحمد حجازي في ديربي جدة دون تدريبات

كشف تقرير صحفي، اليوم الأحد، أن المدافع المصري أحمد حجازي، شارك مع فريقه الجديد الاتحاد أمام الأهلي في ديربي جدة ليلة أمس، على الرغم من عدم دخوله التدريبات الجماعية التي سبقت المواجهة.
وأضافت صحيفة الرياضية: "حجازي اكتفى بتدريبات انفرادية بعد ساعات من وصوله إلى جدة، بمتابعة من البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق، الذي اطمأن على جاهزيته البدنية والفنية، قبل أن ينضم إلى معسكر الفريق في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول".
وساهم حجازي في أول فوز لفريقه في أول مشاركة له، وذلك على حساب الأهلي 2-0، في ديربي جدة أمس، السبت.
وكان حجازي قد انتقل إلى اتحاد جدة هذا الصيف، قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
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