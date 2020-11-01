أول تعليق من سيد عبد الحفيظ حول خناقة محمد فضل وكهربا

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أنه سيتحدث مع محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، بشأن أزمة محمود عبد المنعم كهربا.
وقال عبد الحفيظ، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "لم أشاهد الواقعة فى الملعب، وحتى الآن لم أشاهد أى فيديو، ولكن سأتحدث مع محمد فضل".
وأضاف: "فضل عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة وهو رجل مسئول وكان موجودا فى الاحتفالية بصفته فى الجبلاية، وله منا كل الاحترام والتقدير وسوف أتحدث معه فى هذه الواقعة".
وكان محمد فضل دخل فى مشادة قوية مع محمود كهربا، لاعب الأهلى، خلال احتفال المارد الأحمر بالتتويج بلقب الدوري الممتاز.
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