ويتواجد الدوليان المصريان محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي على دكة بدلاء أستون فيلا في بداية المباراة.
افتتح ساوثهامبتون التسجيل في الدقيقة 20 عن طريق فيسترجارد من رأسية رائعة، بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن.
وحل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه بديلا لـ إيزيدور في الدقيقة 29، في محاولة مندين سميث لتعديل النتيجة سريعا.
لكن فريق ساوثهامبتون نجح في مضاعفة النتيجة مستغلا سوء حالة دفاع فريق أستون فيلا، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 30 عن طريق جيمس ود، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثالث أيضا في الدقيقة 45.
ويحتل أستون فيلا المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة من 5 مباريات وله مباراة مؤجلة مع مانشستر سيتي، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وخسر مباراة وحيدة.
في المقابل يتواجد ساوثهامبتون في المركز العاشر برصيد 10 نقاط، من 6 مباريات، (3 فوز - 1 تعادل - 2 هزيمة).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في وجود تريزيجيه.. أستون فيلا يتأخر أمام ساوثهامبتون بثلاثية في الشوط الأول.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.