في وجود تريزيجيه.. أستون فيلا يتأخر أمام ساوثهامبتون بثلاثية في الشوط الأول.. فيديو

تأخر فريق أستون فيلا أمام نظيره ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتواجد الدوليان المصريان محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي على دكة بدلاء أستون فيلا في بداية المباراة.

افتتح ساوثهامبتون التسجيل في الدقيقة 20 عن طريق فيسترجارد من رأسية رائعة، بعد كرة عرضية من الجانب الأيمن.

وحل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه بديلا لـ إيزيدور في الدقيقة 29، في محاولة مندين سميث لتعديل النتيجة سريعا.

لكن فريق ساوثهامبتون نجح في مضاعفة النتيجة مستغلا سوء حالة دفاع فريق أستون فيلا، بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 30 عن طريق جيمس ود، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل الهدف الثالث أيضا في الدقيقة 45.