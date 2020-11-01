وأنهى ميلان الشوط الأول متقدما على أودينيزي بهدف دون رد سجله لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي.
ومع بداية الشوط الثاني نجح أودينيزي في تعديل النتيجة من ركلة جزاء سجلها رودريجو دي بول في الدقيقة 48.
وتمكن إبراهيموفيتش من تسجيل هدفا قاتلا لـ ميلان في النتيجة في الدقيقة 83، لتنتهي المباراة بفوز الروسونيري 2 - 1.
وبهذا الفوز واصل ميلان تربعه على صدارة الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 3 نقاط في المركز الـ 18.
يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الإيطالي .. إبراهيموفيتش يقود ميلان لفوز قاتل على أودينيزي | فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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