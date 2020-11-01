الدوري الإيطالي .. إبراهيموفيتش يقود ميلان لفوز قاتل على أودينيزي | فيديو

حقق ميلان، فوزا قاتلا على نظيره أدينيزي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الإيطالي.

وأنهى ميلان الشوط الأول متقدما على أودينيزي بهدف دون رد سجله لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي.

ومع بداية الشوط الثاني نجح أودينيزي في تعديل النتيجة من ركلة جزاء سجلها رودريجو دي بول في الدقيقة 48.

وتمكن إبراهيموفيتش من تسجيل هدفا قاتلا لـ ميلان في النتيجة في الدقيقة 83، لتنتهي المباراة بفوز الروسونيري 2 - 1.

وبهذا الفوز واصل ميلان تربعه على صدارة الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد أودينيزي عند 3 نقاط في المركز الـ 18.

يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في المدرجات.