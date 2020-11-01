4 صفقات قوية فى المصري ومفاوضات مكثفة لضم ثلاثي الزمالك

ونجح مسئولو المصري فى ضم 4 صفقات قوية وهم أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر للإنتاج الحربي بجانب ضم مصطفى سلطان صانع ألعاب إف سي مصر وكذلك الحال بالنسبة لعلاء عطا الظهير الأيمن لـ إف سي والحارس المميز عصام ثروت.
ويكثف المصري فى الوقت الحالى، مفاوضاته مع الزمالك لضم الثلاثي محمد عنتر ورزاق سيسيه وأحمد رفعت بناء على رغبة على ماهر المدير الفنى للفريق.
ويسعى على ماهر المدير الفنى للمصري إلى تكوين فريق قوى فى ظل الرغبة إلى عودة أمجاد الفريق البورسعيدى إلى المنافسة على كافة البطولات التى يشارك بها.
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