عمرو السولية مع ابنته: رابع دوري لـ ليلى.. وقريبا أول بطولة أفريقيا

احتفل عمرو السولية لاعب الأهلي ومنتخب مصر، بتتويج النادي الأهلي بدرع الدورى أمس بعد مباراة طلائع الجيش.

وظهر عمرو السولية برفقة ابنته وهو يحتفل بدرع الدورى الممتاز أمس، وعلق علي الصور قائلا: "ألف مبروك جمهور النادى الأهلى بطولة الدورى رابع دورى ل ليلى إن شاء الله قريب أول بطولة أفريقيا".

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز، وتسلم الدرع بناءً على قرار اتحاد الكرة، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد 89 نقطة جمعهم من 28 فوزا و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الأهلي 74 هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.

وشهدت ليلة تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري لموسم (2019–2020)، عدة مشاهد مهمة خطفت الأنظار.

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة للدوري الممتاز، بعد موسم توقف دام 5 أشهر بسبب جائحة كورونا.