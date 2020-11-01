رسالة الوداع .. أحمد فتحي يوجه كلمات مؤثرة لجماهير الأهلي

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محمد سياف - ابو ظبي - بعد 12 عامًا من القتال على كل خطوط المارد الأحمر، ودَّع الجوكر أحمد فتحي، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، والمنتقل إلى فريق بيراميدز الجماهير الحمراء برسالة مؤثرة.

رسالة أحمد فتحي لجماهير الأهلي

وقال أحمد فتحي، فى تصريحات لـ قناة “الأهلي” الفضائية، عقب تتويج المارد الأحمر بدرع الدوري المصري الممتاز للمرة الـ 42 فى تاريخه، إن قرار رحيله كان صعبا للغاية، قائلًا : “أرحل عن الأهلي بعد 12 عامًا قضيتها بين جدرانه عاصرت خلالها كثيرا من لحظات السعادة وأيضا اللحظات الصعبة”.

وتابع أحمد فتحي: “أشكر الله رب العالمين على السنوات التي قضيتها مع الأهلي، وأتقدم بخالص الشكر لجماهير النادي التي لم تخذلني أبدًا، وأشكر إدارات النادي المختلفة وكذلك اللاعبين الذي لعبت معهم حاليًا وسابقًا، وأقول لجماهير الأهلي إنني لن أنساهم وهذه هي طبيعة الحياة”.

واختتم الجوكر أحمد فتحي تصريحاته لـ قناة الأهلي الفضائية، قائلًا: “أرجو ألا يكون هناك أحد من جماهير المارد الأحمر غاضب مني، وألا أكون قد قصَّرت في أي شيء طوال الـ 12 عاما لي مع النادي الأهلي، وأتوجه بكل الاعتذار لأي فرد من جمهور الأهلي يشعر تجاهي بالغضب، كما أتمنى التوفيق للأهلي في بطولة إفريقيا وما فعلته هو الطبيعي بقتالي حتى آخر مباراة، وسوف أحرص على التواجد في المباراة النهائية لتشجيع الفريق وجميع اللاعبين”.

جدير بالذكر، أن أحمد فتحى سينتقل إلى بيراميدز بداية من الموسم الجديد للدورى المصرى الممتاز، وخصوصا بعد انتهاء عقده مع القلعة الحمراء أمس السبت مع نهاية موسم الدوري 2019 – 2020.