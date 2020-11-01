صدارة محلية وخيبة أوروبية.. ريال مدريد أسد في الليجا.. ونعامة بـ دوري الأبطال

رغم خبرات ريال مدريد الكبيرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلا أن الفريق ظهر بشكل ضعيف للغاية في مباريات هذا الموسم، عكس المستوى الذي يقدمه في الليجا.

خاض فريق ريال مدريد 7 مباريات في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في 5 مباريات وخسر في لقاء وتعادل في مثله ليتصدر جدول ترتيب الليجا بـ 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال سوسيداد.

وقدم فريق ريال مدريد مباراة كبيرة أمام برشلونة، الاسبوع الماضي في الليجا، ونجح في هزيمة البلوجرانا بـ 3 أهداف مقابل هدف وحيد، على ملعب كامب نو.

وعلى الصعيد الأوروبي الأمر يختلف تماما، بعدما فشل ريال مدريد في تحقيق الفوز في أول مباراتين بدور المجموعات في دوري الأبطال، وخسر أمام شاختار الأوكراني بنتيجة 3 - 2 في الجولة الأولى، وتعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ 1 - 1 ، في الجولة الثانية.

ويتذيل ريال مدريد جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا، ليصبح الملكي مطالبا بتحقيق الفوز في جميع المباريات المقبلة، من أجل الحفاظ على كامل حظوظه في تخطي دور المجموعات.

وستمثل عودة البلجيكي هازارد إضافة قوية لريال مدريد خلال المباريات المقبلة، قبل غاب لفترة طويلة بسبب الإصابات المتكررة.

وسجل هازارد هدفا في شباك هويسكا أمس الإثنين، بمسابقة الدوري الإسباني، خلال المباراة التي انتهت بفوز الملكي 4 - 0.

وتظل حظوظ ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة " 13 لقبا"، قائمة في التأهل إلى دور الـ 16، والمنافسة على اللقب.