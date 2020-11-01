منتخب الصالات يؤدي تدريباته استعدادا للقاء الإمارات

خاض اليوم المنتخب الوطني لكرة الصالات مرانه الأساسي بالصالة المغطاة لنادي البطائح بمدينة دبي استعدادا لمواجهة المنتخب الاماراتي بالصالة نفسها بعد غدا الثلاثاء ( ٣ نوفمبر ) ضمن المعسكر المغلق للمنتخب الوطني بالإمارات استعدادا لكاس العام ليتوانيا ٢٠٢١. ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني لقاء آخر أمام منتخب الإمارات يوم ٥ نوفمبر قبل عودة البعثة للقاهرة يوم ٦ نوفمبر . شارك في المران جميع اللاعبين واطمأن هشام صالح المدير الفني على جاهزية الجميع حيث تضم القائمة ١٤ لاعبا هم: محمود عبد الوهاب شوبير وجمال عبد الناصر والمعتز بالله سامي ومحمد عبد الحميد كوكي واحمد عبد القادر موزه ومحمد سعيد ومصطفي عيد وابراهيم بوجي واسلام العقرب وعبد الرحمن مصطفي واحمد حامد قطه وعلاء دونجا وعصام علاء وخالد مارادونا. يرأس بعثة المنتخب الوطني الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية ويقود المنتخب المصري هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد المدرب العام وايمن راغب مدرب حراس المرمي ونواف الوجيه المدير الاداري والدكتور عادل الحداد طبيب وهاني درويش اخصائي تأهيل واحمد حسن مسئول مهمات.

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