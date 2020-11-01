منتخب الشباب يخضع لفحص طبي استعدادا لبطولة شمال أفريقيا

خضع لاعبو منتخب الشباب، تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، لكشف طبي شامل ، صباح اليوم، الأحد، بمعهد القلب بإمبابة، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، المقرر لها شهر مارس المقبل.

وأِشرف على الكشف الطبي لمنتخب الشباب، الجهاز الطبي بقيادة الدكتور وليد منظور، وهشام عبد العزيز، أخصائي العلاج الطبيعي، وحرص الجهاز على متابعة عملية الكشف للاطمئنان على حالة اللاعبين.

وخضع المنتخب للكشف الطبي، عقب نهاية مرانه صباح اليوم، على الملعب الفرعي باستاد القاهرة، استعدادًا لمواجهة النصر الودية، المقرر لها الثلاثاء المقبل، على ملعب النصر في مصر الجديدة.

وفاز شباب الفراعنة، في أخر التجارب الودية، على فريق اتحاد الشرطة، برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت، أمس، السبت، على ملعب أكاديمية الشرطة.