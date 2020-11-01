معسكرات حكام الدوري مهددة بالإلغاء بعد تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا

باتت معسكرات حكام الدورى الممتاز عقب انتهاء منافسات المسابقة المحلية مهددة بالإلغاء بعد تأجيل مباريات دورى أبطال إفريقيا.

كان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرر تأجيل مباراة نصف نهائي دوري ابطال افريقيا الذى يجمع بين الزمالك والرجاء البيضاوي إلى يوم الاربعاء القادم ونهائي البطولة القارية إلى يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.

قال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن تأجيل مباريات دورى ابطال افريقيا حتى نهاية الشهر الجاري يهدد إقامة معسكرات تدريبية للحكام من أجل إعداد الكوادر التحكيمية للموسم الجديد.

اضاف : التأجيل الإفريقي سوف يؤدى إلى تلاحم الموسم المنقضى بنظيره الجديد فى ظل مباريات الأجندة الدولية للمنتخبات الوطنية فى القارة السمراء وانشغال منتخب مصر الوطنى بمواجهة توجو فى تصفيات امم تفريقيا.

لفت إلى أن لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد وضعت ضمن أولويات أجندتها إقامة معسكر للحكام المساعدين لتقنية الفيديو من أجل الاستعانة بخدماتهم فى الدورى الجديد فى ظل عدم حصول سوى محمود ابوالرجال المساعد الدولي على رخصة ال. Var.

شدد على أن تأجيل مباريات افريقيا حتى نهاية الشهر الجاري سوف تؤدى إلى عدم قدرة لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة على إقامة أية معسكرات تدريبية لقضاة الملاعب من شأنها رفع الكفاءة واللياقة البدنية للعناصر التحكيمية.

أوضح أن لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة تعاني ضيق الوقت وعدم وجود أية فرصة من أجل دخول العناصر التحكيمية فى معسكرات تدريبية لإعداد الغالبية منهم فى تقنية الفيديو والحصول على رخصة ال. Var فى الدورى الجديد.