مسحة طبية لـ 35 لاعبا في معسكر المنتخب الأولمبي.. بعد غد

حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، الثانية ظهر بعد غد الثلاثاء المقبل موعدا لبدء تجمع اللاعبين بالملاعب الفرعية لاستاد القاهره حيث يتم إجراء مسحة طبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني قبل بدء المران الأول .

وكان الجهاز الفني فضل منح اللاعبين راحة 48 ساعة بعد انتهاء مسابقة الدوري على أن يكون المعسكر مفتوحا فيما يبدأ المعسكر المغلق اعتبارا من 8 نوفمبر الحالي.

ومن المنتظر أن يشارك في المعسكر 35 لاعبا من الذين وقع عليهم الاختيار من قبل بعد استبعاد اللاعبين المختارين للمنتخب الأول على أن يتم حسم القائمة النهائية قبل الدخول في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين خلال معسكره المغلق يومي 11 أو 12 نوفمبر الحالي والثانية يوم 17من الشهر نفسه أمام المنتخب الأولمبي البرازيلي حيث يتم وضع الترتيبات النهائيه للمباراتين بمعرفة الاتحاد المصري لكرة القدم مع الشركه الراعية للاتحاد.

ومن المقرر ان يبدأ المعسكر باجراء الجميع المسحة الطبية للكشف عن كورونا ثم يعقبه اجتماع للجهاز الفني مع جميع اللاعبين يحدد خلاله شوقي غريب أهداف المعسكر والمطلوب من كل لاعب باعتبار المعسكر هو الأول للفريق منذ الفوز ببطولة الأمم الافريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو المقبل.