حدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، الثانية ظهر بعد غد الثلاثاء المقبل موعدا لبدء تجمع اللاعبين بالملاعب الفرعية لاستاد القاهره حيث يتم إجراء مسحة طبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني قبل بدء المران الأول .
وكان الجهاز الفني فضل منح اللاعبين راحة 48 ساعة بعد انتهاء مسابقة الدوري على أن يكون المعسكر مفتوحا فيما يبدأ المعسكر المغلق اعتبارا من 8 نوفمبر الحالي.
ومن المنتظر أن يشارك في المعسكر 35 لاعبا من الذين وقع عليهم الاختيار من قبل بعد استبعاد اللاعبين المختارين للمنتخب الأول على أن يتم حسم القائمة النهائية قبل الدخول في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين خلال معسكره المغلق يومي 11 أو 12 نوفمبر الحالي والثانية يوم 17من الشهر نفسه أمام المنتخب الأولمبي البرازيلي حيث يتم وضع الترتيبات النهائيه للمباراتين بمعرفة الاتحاد المصري لكرة القدم مع الشركه الراعية للاتحاد.
ومن المقرر ان يبدأ المعسكر باجراء الجميع المسحة الطبية للكشف عن كورونا ثم يعقبه اجتماع للجهاز الفني مع جميع اللاعبين يحدد خلاله شوقي غريب أهداف المعسكر والمطلوب من كل لاعب باعتبار المعسكر هو الأول للفريق منذ الفوز ببطولة الأمم الافريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسحة طبية لـ 35 لاعبا في معسكر المنتخب الأولمبي.. بعد غد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.