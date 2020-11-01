بعد رحيل حسام غالي.. الجونة يعلن عن ثاني صفقاته في الميركاتو الصيفي

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من قبل الجونة مع أحمد عامر لحسم ضمه بعدما نجح اللاعب فى خطف الأنظار إليه بعد المستويات المميزة التى قدمها مع فريقه خلال الموسم الكروى الجارى ، ويعد أحمد عامر ثانى صفقات الجونة بعد أن تم التعاقد قبل عدة أيام مع نور السيد لاعب وسط الاتحاد السكندري.
وكان حسام غالى مدير الكرة بالجونة أعلن رحيله عن الفريق مع نهاية الموسم الكروى الجارى .
وقال حسام غالي، عبر حسابه على "إنستجرام": "أحب أشكر خالد بشارة ونادر شوقي علي منحي الفرصة أن أعمل كمدير كرة بنادي الجونة لمدة سنة ونصف، تجربة ااستفدت منها واتعلمت كتير اجتهدنا".
وأضاف: "حاولنا بكل إخلاص نحقق حلم خالد بشارة أن يكون نادي الجونة في مكانة مميزة.. إن شاء الله مباراة حرس الحدود هتكون آخر مباراة لي مع الفريق. أتمنى التوفيق والنجاح الفترة القادمة لكل العاملين في منظومة نادي الجونة".
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