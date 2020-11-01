إجراء قرعة دور الـ16 من دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الرابعة

أجريت مساء اليوم قرعة دور الـ ١٦ من دورى مراكز الشباب للصم فى نسخته الرابعة والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي القدرات والهمم) بنظامها الجديد والتى تتم بين المنتخبات المتأهلة من الدور التمهيدي في النسخة الرابعة والمنتخبات التى تأهلت إلى دور الثمانية في النسخة الثالثة وذلك بتقسيمها إلى أربع مجموعات يتأهل منها أربعة منتخبات إلى المربع الذهبي وقد جاءت نتائج القرعة كالتالي : المجموعة الأولى وتضم منتخبات أسيوط وكفر الشيخ وأسوان والجيزة المجموعة الثانية وتضم منتخبات المنيا و الأسكندرية والغربية مرسي مطروح المجموعة الثالثة وتضم منتخبات البحيرة والقاهرة والقليوبية والإسماعيلية المجموعة الرابعة وتضم منتخبات الشرقية و الدقهلية والفيوم والمنوفية حضر إجراءات القرعة الدكتور محمد عبدالستار والدكتور وليد هاشم والدكتورة مها عبدالواحد أعضاء مكتب ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة، وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور سامح عفيفي، الدكتور احمد ابو عايد عضو الادارة المركزية للتخطيط والمتابعة، والدكتورة هدى أبو ضيف عضو مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوزارة

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