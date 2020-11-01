حسام عاشور لـ «مؤمن زكريا»: كلنا معاك يا بطل

شارك حسام عاشور لاعب الاتحاد السكندري فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام". ووجه حسام عاشور رسالة دعم لمؤمن زكريا معلقا "كلنا معاك يابطل❤️" نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات. وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز، وتسلم الدرع بناءً على قرار اتحاد الكرة، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد 89 نقطة جمعهم من 28 فوزا و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الأهلي 74 هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا. وشهدت ليلة تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري لموسم (2019–2020)، عدة مشاهد مهمة خطفت الأنظار.

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