أسوان يوافق رسميا على بيع أحمد عامر للجونة

وافق مسؤولو مجلس إدارة نادي أسوان رسميا على بيع وإنتقال اللاعب أحمد عامر لاعب الوسط لنادى الجونة بداية من الموسم الجديد 2020 /2021 .
وكان قد كثف مسؤولو نادي الجونة، مفاوضاتهم مع أحمد عامر لاعب وسط الفريق ، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية .
وأكد مسؤولو مجلس إدارة نادي أسوان خلال تصريحاته لـ"دوت الخليج "، إن اللاعب تلقى العديد من الاتصالات من جانب مسؤولي الجونة ، تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الأنتقالات الصيفية .
وقد وافق مسؤولو مجلس إدارة نادي أسوان رسميا علي بيع وإنتقال اللاعب أحمد عامر لاعب الوسط لنادى الجونة بداية من الموسم الجديد 2020 /2021 .
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