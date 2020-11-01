أسوان يوافق رسميا على بيع أحمد عامر للجونة

وافق مسؤولو مجلس إدارة نادي أسوان رسميا على بيع وإنتقال اللاعب أحمد عامر لاعب الوسط لنادى الجونة بداية من الموسم الجديد 2020 /2021 .

وكان قد كثف مسؤولو نادي الجونة، مفاوضاتهم مع أحمد عامر لاعب وسط الفريق ، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية .

وأكد مسؤولو مجلس إدارة نادي أسوان خلال تصريحاته لـ"دوت الخليج "، إن اللاعب تلقى العديد من الاتصالات من جانب مسؤولي الجونة ، تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الأنتقالات الصيفية .

وقد وافق مسؤولو مجلس إدارة نادي أسوان رسميا علي بيع وإنتقال اللاعب أحمد عامر لاعب الوسط لنادى الجونة بداية من الموسم الجديد 2020 /2021 .