وزير الشباب والرياضة يستقبل نظيرته اللبنانية

وخلال اللقاء أكدت وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية على عمق العلاقات القوية بين الشعبين المصري واللبناني ، وأشارت إلى تطلعها لمزيد من التعاون بين البلدين فى المجالات المختلفة التى تخص الشباب والرياضة .
وأشادت أوهانيان بجهود الدكتور اشرف صبحى خلال الفترة الماضية ، وأضافت أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية رياضية وشبابية على أعلى مستوى وتستطيع من خلالها إستضافة أكبر الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية في أى وقت ، وهو ما ظهر واضحا خلال الفترة الماضية بعد إقامة أكبر البطولات العالمية والدولية والقارية في مصر ، فضلا عن العديد من الفعاليات الشبابية المميزة .
من جانبه ، أكد وزير الشباب والرياضة على تقديره لوزيرة الشباب والرياضة اللبنانية مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد العديد من بروتوكولات التعاون بين البلدين في المجالين الشبابي والرياضي .
وفي نهاية اللقاء ، سلم وزير الشباب والرياضة نظيرته اللبنانية علمًا ووثيقة تنظيم المؤتمر الكشفى العربى الثلاثين 2022 ، والذي استضافته مصر في دورته السابقة عام 2019 وذلك في تقليد هو الأول من نوعه على مستوى من فعاليات المؤتمر الكشفي العربي.
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