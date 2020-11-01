الرياضة

رئيس سموحة يوجه رسالة تحفيزية للاعبين والجهاز الفني

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ووجه رئيس نادي سموحة رسالة إلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة والجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد سامي .

وقال فرج عامر :"أشكر الكابتن أحمد سامي والجهاز الفني والإداري والطبي، والكابتن أحمد ناجي مدرب حراس المرمى، وكل اللاعبين، لقد أعدتم الهيبة لفريق سموحة بعد أن افتقدناها لمدة 5 سنوات".
وتابع:"لقد أعدتم لنا الانتصارات وأنهيتم الدوري العام في المركز الخامس منفردين، بالرغم أن الصحوة كانت منذ تسلم الكابتن أحمد سامي القيادة الفنية آخر ٩ مباريات، أمالنا كبيرة وطموحاتنا أن نعود أفضل ما كنا وننافس على المركز الأول في الدوري والكأس كما كنا في عام 2014 وعام 2018، سموحة عائد بإذن الله، وبمجهودكم وإخلاصكم وروحكم القتالية العالية، مبروك".

ويسعي مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر في إبرام بعض الصفقات من أجل المنافسة على كافة البطولات بداية من الموسم المقبل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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