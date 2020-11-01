رئيس سموحة يوجه رسالة تحفيزية للاعبين والجهاز الفني

ووجه رئيس نادي سموحة رسالة إلي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة والجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد سامي .
ويسعي مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر في إبرام بعض الصفقات من أجل المنافسة على كافة البطولات بداية من الموسم المقبل.
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