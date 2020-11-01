فقرة فنية خاصة لثلاثي حراس الزمالك

أدى حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمد صبحي ، فقرة فنية خاصة على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة وذلك تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس .

وجاءت الفقرة في كيفية التعامل مع الكرات المرتفعة القادمة من الأطراف، من خارج منطقة الجزاء، بجانب تدريبات أخرى.

وتلقى الرباعي إشادة قوية من عبدالسلام، على القوة والتركيز اللذين ظهروا بهما في التدريبات اليوم.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصة تأهيلية للاعبين على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

قام اللاعبون ببعض الإطالات بجانب بعض الأمور التأهيلية والبدنية بعدها تم تقسيمهم إلى عدة مجموعات، ومن ثم لعب الكرة من لمسة واحدة بأكثر من طريقة .

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها الأربعاء القادم.