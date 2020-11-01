منتخب الهوكى يستعين بلاعب سموحة استعدادا لبطولة أفريقيا

اختارت الإدارة الفنية لمنتخب مصر للهوكى لاعب سموحه محمد عجمى للإنضمام إلى معسكر منتخب الشباب الذى يستعد للمشاركة فى بطولة أفريقيا، المؤهلة لكأس العالم. وأخطر الإتحاد المصرى للهوكى إدارة سموحه بالتنبيه على اللاعب بضرورة التواجد بتجمع المنتخب يوم الثلاثاء المقبل بملعب اتحاد الشرطة الرياضى. وعبر محمد عجمى عن سعادته للإنضمام إلي معسكر منتخب الشباب والمشاركة في بطولة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم . وأكد محمد عجمبي أنه يأمل في التأهل إلي كأس العالم وتحقيق البطولة العالمية .

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