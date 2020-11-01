وعلم موقع "دوت الخليج" أن هناك اختلافا حول المقابل المادي، حيث طالب الإسماعيلي بمليون جنيه من أجل إعارة اللاعب، وعرض الجونة مبلغ من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ ألف جنيه.
وتقترب وجهات النظر بين مسؤولي الناديين، لإتمام الصفقة، وقد يتم الإعلان رسميًا على إعارة وجيه عبدالحكيم للجونة خلال الساعات القليلة المقبلة.
وكان الاسماعيلي أعلن التعاقد مع الأنجولي إري بابل و أحمد مصطفى والجزائري رضوان الشريفي.
ويواصل الاسماعيلي تدريباته الجماعية، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خاص .. كواليس انتقال وجيه عبدالحكيم لاعب الإسماعيلي للجونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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