خاص .. كواليس انتقال وجيه عبدالحكيم لاعب الإسماعيلي للجونة

وافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس ابراهيم عثمان، على إعارة وجيه عبدالحكيم صانع ألعاب وجناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى فريق الجونة لمدة موسم بداية من الموسم المقبل.

وعلم موقع "دوت الخليج" أن هناك اختلافا حول المقابل المادي، حيث طالب الإسماعيلي بمليون جنيه من أجل إعارة اللاعب، وعرض الجونة مبلغ من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ ألف جنيه.

وتقترب وجهات النظر بين مسؤولي الناديين، لإتمام الصفقة، وقد يتم الإعلان رسميًا على إعارة وجيه عبدالحكيم للجونة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان الاسماعيلي أعلن التعاقد مع الأنجولي إري بابل و أحمد مصطفى والجزائري رضوان الشريفي.

ويواصل الاسماعيلي تدريباته الجماعية، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.