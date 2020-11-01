رسميا .. المقاولون العرب يتعاقد مع داودا

أعلن المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب عن تعاقد النادي مع أحمد داودا لاعب الزمالك والاتحاد السابق. وأكد عادل أن اللاعب وقع على عقود انضمامه لمدة ثلاثة مواسم. وفي الوقت نفسه وقع التونسي وسيم النغموشي لاعب الترجي واتحاد بن قردان التونسي على عقود انضمامه ليحسم النادي صفقتين في مستهل سوق الانتقالات الصيفية. وتأهل المقاولون العرب للمشاركة في كأس الكونفيدرالية الأفريقية بعد غياب 15 عاما.

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