نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الزمالك والرجاء على النايل سات إياب 1/2 نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الزمالك والرجاء على النايل سات في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، هو ما يرغب في معرفته جميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة كرة القدم الإفريقية، حيث يستضيف ملعب القاهرة الدولي واحدة من أهم المباريات الأفريقية هذا العام بين فريقي الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي المباراة التي يبحث من خلالها الزمالك لتحقيق الفوز والتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا ليُقابل الأهلي، بينما يسعى فريق الرجاء المغربي لعمل ريمونتادا أمام الزمالك الذي سجل هدف في شباك الرجاء في لقاء الذهاب، وعبر هذا التقرير نتعرف سوياً على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء على النايل سات وعرب سات.

القنوات المفتوحة الناقلة لماتش الزمالك والرجاء على النايل سات

تنطلق مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي يوم الأربعاء المُقبل الموافق 4-11-2020 على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والمغرب، فيما ستنطلق مباراة الزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

وسوف يتم نقل مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية عبر شاشة قناة beIN Sports HD 7 بشكل حصري، فيما يمكنكم متابعة نتيجة مباراة الزمالك والرجاء المغربي وقت إنطلاقها بلحظات من خلال تقارير متتالية نوفرها لكم عبر قسم أخبار الرياضة على موقع ثقفني، هذا بالإضافة إلى تقديم أهم وأخر الأخبار عن مواعيد المباريات وأخبار الفرق المختلفة في الدوريات الأوروبية.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء على النايل سات

نُعلمكم متابعينا أنه القناة المفتوحة الناقلة لماتش الزمالك والرجاء على النايل سات ستكون قناة أون تايم سبورتس الأرضية، وسيتم تقديم برنامج ستوديو تحليلي قبل إنطلاق المباراة بساعات قليلة، هذا وسوف نكون دائما على مقربة من الأحداث حيث من المتوقع أن يتم الإعلان والكشف عن قنوات مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والرجاء على نايل سات وعرب سات خلال الساعات القليلة القادمة، وسنسردها عليكم.